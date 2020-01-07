Мужчина и ребенок пострадала в результате хлопка газа в одном из домов Курска. Инцидент случился в однокомнатной квартире на первом этаже.

Мужчина и ребенок пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в одном из домов Курска. Инцидент случился в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки.Хлопком вынесло окна, хозяин квартиры получил ожоги первой и второй степени. Его отвезли в больницу, передает "Интерфакс".Предположительно несущие конструкции не повреждены. Это позволит выяснить диагностический комплекс "Струна-М".Причины происшествия выясняются, передает РИА Новости.