7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Однако даже в этот светлый праздник украинцы не могут обойтись без резких и оскорбительных высказываний в адрес президента России.

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Однако даже в этот светлый праздник украинцы не могут обойтись без резких и оскорбительных высказываний в адрес президента России.Вечером 6 января Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский соборе Санкт-Петербурга, где встретил вместе с другими верующими Рождество. Около получаса президент принимал участие в богослужении, после чего поговорил с настоятелем Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией матери.В Сети появилась видеозапись, на которой российский лидер слушает литургию в окружении детей. Украинские пользователи назвали происходящее постановкой. "Весь этот театр противен", "Оскверняют праздник лицемерием. С таким лицом стоит, как на своих поминках", – цитирует комментаторов Obozrevatel.com.Российские пользователи поставили украинцев на место.Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)