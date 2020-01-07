Ведущая скандального реалити-шоу Дом-2 предстала обнаженной перед поклонниками. Многие пользователи отметили, что Ольга Орлова обладает весьма завидной фигурой для своего возраста.

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" предстала обнаженной перед поклонниками. Многие пользователи отметили, что Ольга Орлова обладает весьма завидной фигурой для своего возраста.Знаменитость отметила новогодние каникулы вместе с родственниками в Таиланде. Телеведущая гуляла по пляжу, купалась в море и посещала рестораны. На одном из последних снимков, опубликованных в социальных сетях, Ольга Орлова позирует в бикини. Обнаженную грудь звезда прикрыла двумя большими кокосами.В подписи к посту артистка рассказала, что искренне не понимает людей, которые оставляют негативные комментарии под фотографиями. "Вот если мне человек не интересен – я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость", – поделилась мыслями звезда.Ольга Орлова добавила, что решила ограничить доступ к комментированию записей тем, кто не подписан на ее аккаунт. "Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи. Я уверена, что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора!", – добавила она.6 Янв 2020 в 4:10 PSTПоклонники поддержали решение телеведущей. Многие признались, что не понимают, какую цель преследуют злопыхатели. "Это как "я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны", – отметил один из подписчиков. "Да! Это мое любимое выражение", – ответила ему .Другие пользователи пришли в восторг от фигуры знаменитости. Они поинтересовались у ведущей "Дома-2", как ей удается оставаться в такой прекрасной форме. "Выглядите просто великолепно", "Идеальная", "Сногсшибательная красотка", – написали восхищенные поклонники.