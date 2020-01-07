Популярная американская певица Дженнифер Лопес стала объектом критики. Поводом для обсуждений стал наряд, который звезда выбрала для важного мероприятия.

Популярная американская певица Дженнифер Лопес стала объектом критики. Поводом для обсуждений стал наряд, который звезда выбрала для важного мероприятия.6 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Золотой глобус" за особые заслуги в области кино и телевидения. На красной дорожке перед фотографами позировали звезды первой величины – Брэд Питт,Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Кейт Бланшетт и многие другие.Внимание поклонников и журналистов привлекла певица Дженнифер Лопес. Знаменитость появилась на публике вместе с возлюбленным – бейсболистом Алексом Родригесом. Для выхода в свет певица примерила пышное платье от Valentino. Главным элементом наряда стал большой бант на груди.Однако образ актрисы не всем пришелся по вкусу. Многие зрители раскритиковали наряд , сравнив его с упаковкой рождественского подарка. "Худшее платье, что я видела", "Джен, снимай бант, надень "голое" платье", "Она себя в зеркало видела? Кто ей это подсунул?", – цитирует комментаторов "".5 Янв 2020 в 6:29 PSTОтмечается, что актриса была впервые за 20 лет номинирована на премию "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Стриптизерши". Однако заветная статуэтка досталась ее коллеге Лоре Дерн за участие в картине "Брачная история".