Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве. Вместе с ним пациентов клиники навестила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве. Вместе с ним пациентов клиники навестила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.Патриарх пообщался с детьми, их родителями и врачами, передает "Россия 24". Предстоятель русской православной церкви поздравил их с праздником и пожелал больным скорейшего выздоровления.Особо Кирилл отметил работу медиков."Я хотел бы пожелать от всего сердца тем, кто лечит, сил, крепости духа, здравия и осознания того, что совершаемое вами дело имеет огромное значение для людей уже по одному тому, что результатом этой работы является исцеление человека", – цитирует патриарха "Интерфакс".Детям передали сладкие подарки, а больница получила оборудование, необходимое для послеоперационного восстановления пациентов.В ночь на 7 января патриарх Кирилл провел рождественское богослужение в московском Храме Христа Спасителя. На службу пришли тысячи верующих, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой.