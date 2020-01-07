Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в австралийском Брисбене. Россиянка, выиграв первый сет у представительницы Чехии Петры Квитовой со счетом 6:2, затем уступила в двух последующих – 1:6, 0:6 – и завершила выступление.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в австралийском Брисбене. Россиянка, выиграв первый сет у представительницы Чехии Петры Квитовой со счетом 6:2, затем уступила в двух последующих – 1:6, 0:6 – и завершила выступление.Во втором раунде чешская теннисистка встретится с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой, обыгравшей ранее американку Слоан Стивенс в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:3.Напомним, что призовой фонд турнира в Брисбене превышает 1,4 миллиона долларов.