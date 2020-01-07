Пензяк выиграл Гослото 7 из 49 более 123 миллионов рублей. Такой подарок он получил под Рождество.

Пензяк выиграл "Гослото "7 из 49" более 123 миллионов рублей. Такой подарок он получил под Рождество. Сам билет стоил 50 рублей, по какому принципу он выбирал счастливые числа – пока не известно, передает ТАСС.В первый день нового года житель Московской области выиграл в лотерею "Новогодний миллиард" в розыгрыше "Русского лото". Однако с представителями компании потенциальный миллиардер не связался и деньги пока не получил.