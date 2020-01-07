Превышение температурных норм почти по всей территории России будет сохраняться до конца нынешней недели.

Превышение температурных норм почти по всей территории России будет сохраняться до конца нынешней недели.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Синоптик заявил, что 8 января отклонение от климатической нормы на юге европейской части РФ составит +4°…+8°, а на северо-западе +12°.Что касается азиатской части России, то там, по словам Вильфонда, отклонение составит от +12° до +20°.Метеоролог отметил, что отрицательные аномалии наблюдаются только на Чукотке, где холоднее нормы на 3-4 градуса.Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.