Давка на похоронах генерала Сулеймани унесла жизни 32 человек, еще 190 пострадали.

Давка на похоронах генерала Сулеймани унесла жизни 32 человек, еще 190 пострадали.Медики отправили раненых в клиники и медицинские центры, им всем оказали помощь.Ранее сообщалось о 35 погибших и 48 пострадавших​​​.При этом похороны генерала в Кермане власти решили отложить. Миллионы скорбящих собрались в городе, и не все успели попрощаться с покойным.В ночь на 3 января была проведена спецоперация, одобренная президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой ликвидировали командующего спецподразделением "аль-Кудс" ("Иерусалим") в составе КСИР и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. По мнению Пентагона, офицеры были причастны к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить США. Трамп пригрозил ударом по 52 стратегически значимым объектам.