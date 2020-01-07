Ряд СМИ вырвали из контекста и исказили эпизод общения лидера ЛДПР Владимира Жириновского с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади, во время которого он раздавал денежные купюры, никто из пришедших на ярмарку не был оскорблен.

Ряд СМИ вырвали из контекста и исказили эпизод общения лидера ЛДПР Владимира Жириновского с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади, во время которого он раздавал денежные купюры, никто из пришедших на ярмарку не был оскорблен.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.По его словам, в течение новогодних каникул руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме посещал столичные места гуляний, где сограждане радовались появлению Жириновского, желали с ним сфотографироваться, а некоторые просили помочь материально.Как подчеркнул Дюпин, никто раздачей денег не оскорблялся, напротив, многие благодарили политика.Ранее сообщалось о том, что в ходе своего посещения новогодней ярмарки на Красной площади Жириновский раздавал прохожим купюры достоинством в одну тысячу рублей, приговаривая при этом, что деньги предназначены детям, инвалидам, сиротам, крепостным, холопам.