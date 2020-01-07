Владимир Путин встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга Ночную божественную литургию там служит настоятель собора Николай Брындин.

Владимир Путин встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Ночную божественную литургию там служит настоятель собора Николай Брындин.На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Собор заполнен прихожанами, многие из которых привели с собой детей.В Спасо-Преображенском соборе Владимир Путин уже встречал Рождество в прошлом году и в 2012. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.Собор построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году.