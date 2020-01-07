Пожар в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья мог произойти из-за неисправности электропроводки. В настоящее время произведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

Пожар в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья мог произойти из-за неисправности электропроводки. В настоящее время произведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.Ранее во вторник, 7 января, в деревне Нестерово около пяти часов утра произошло возгорание на территории тепличного комплекса. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. В результате трагического инцидента погибли восемь человек, еще один получил ранения. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь не представителя экстренных служб региона, жертвами пожара стали граждане Вьетнама.В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливается собственник территории, на которой произошло возгорание.