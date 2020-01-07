Водитель автомобиля в американском городе Милуоки в штате Висконсин открыл огонь по детям из-за того, что они бросали снежки в его машину.

Водитель автомобиля в американском городе Милуоки в штате Висконсин открыл огонь по детям из-за того, что они бросали снежки в его машину.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал телеканал CNN, ссылаясь на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел 4 января 2020 года. Группа подростков бросала снежки в проезжающие мимо автомобили и попала в машину Toyota. Ее водитель в ответ начал стрелять, ранив 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Оба они были экстренно госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.Полиция ведет розыск агрессивного мужчины.