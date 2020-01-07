Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Дамаск. Прямо из аэропорта Путин направился на командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там его встретил президент республики Башар Асад. После этого прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Дамаск.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прямо из аэропорта Путин направился на командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там его встретил президент республики Башар Асад. Лидеры двух государств вместе заслушали доклады военных о положении дел в разных регионах страны.После этого прошли переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе встречи Путин заявил об огромном расстоянии, пройденном на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности.По словам Пескова, президент РФ также отметил, что на улицах Дамаска, по которым он проехал по пути из аэропорта, "невооруженным глазом" можно заметить признаки восстановления мирной жизни.Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит. "Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии", — приводит слова Пескова "Интерфакс".Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Асад также поздравил Путина и весь российский народ с Рождеством Христовым.В программе пребывания президента РФ в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, каких именно, не уточняется.В среду, 8 января, Путин примет участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток", которая пройдет в Стамбуле. Российский лидер также проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых будут обсуждаться назревший конфликт на Ближнем Востоке, в том числе ситуация в Сирии и Ливии.