Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко раскрыли пол второго малыша. Жена спортсмена опубликовала видеозапись, сделанную во время вечеринки в честь предстоящего ..

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко раскрыли пол второго малыша. Жена спортсмена опубликовала видеозапись, сделанную во время вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка. В ролике глава семейства лопнул большой шар, в котором оказались розовые конфетти – знак, что будет девочка."В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка!", – поделилась с поклонниками Анастасия Костенко.Напомним, о грядущем пополнении в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стало известно осенью прошлого года. У пары также есть дочь Милана. Малышка появилась на свет в июле 2018 года.6 Янв 2020 в 1:00 PST