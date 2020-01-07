На днях в эфир вышел новый выпуск шоу Пусть говорят. Главной героиней программы стала Виталина Цымбалюк-Романовская, которая еще совсем недавно была замужем за режиссером Арменом Джигараханяном.

На днях в эфир вышел новый выпуск шоу "Пусть говорят". Главной героиней программы стала Виталина Цымбалюк-Романовская, которая еще совсем недавно была замужем за режиссером Арменом Джигараханяном.В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется."Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно…", – утверждает Цымбалюк-Романовская.Тем временем, Власова утверждает, что у них с Джигарханяном все чудесно. Мужчина на старости лет впервые признался ей в своих чувствах. Раньше он никогда не говорил вслух о любви.4 Янв 2020 в 1:36 PST"Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях. Мы разговариваем. Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Он говорит, что я молодец…", – поделилась Власова.