Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду в матче 18-го тура итальянской серии А против Кальяри (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 18-го тура итальянской серии А против "Кальяри" (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.Роналду оформил 34 хет-трика в Испании и по разу – в Англии и Италии. По этому показателю 34-летний португалец обошел аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, на счету которого 35 хет-триков. Тройку лучших замыкает еще один футболист "сине-гранатовых" Луис Суарес – 16 хет-триков.Таким образом, чемпионат Италии стал десятым турниром, где КриРо забивал по три мяча за одну игру. Форвард праздновал голы в английской премьер-лиге, Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, Серии А, а также на чемпионатах мира среди сборных и клубов, в квалификациях чемпионатов Европы и мира, Лиге наций.Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро. В текущем сезоне в составе "Старой синьоры" португалец принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.Напомним, "Ювентус" одержал третью победу кряду и с 45 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата Италии "черно-белые" в воскресенье, 12 января, на выезде сыграют со столичной "Ромой".