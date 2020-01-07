В рождественскую ночь Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Это уже традиция, президент третий раз проводит Рождество именно там, где его крестили. После службы он обратился к прихожанам с поздравлениями.

В рождественскую ночь Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Это уже традиция, президент третий раз проводит Рождество именно там, где его крестили. После службы он обратился к прихожанам с поздравлениями.Верующие приходят к храму задолго до начала службы. Идут по одиночке и парами, много семей с детьми."С их рождения мы постоянно ходим в храмы, поэтому они ночные службы хорошо переносят. А с этим храмом нас связывают особые отношения, здесь у нас служат друзья-казаки", — рассказывает прихожанин Иван Адрианов.Спасо-преображенский не главный собор Петербурга, но один из старейших и красивейших, он основан по повелению Елизаветы Петровны в память о восшествии императрицы на престол с помощью солдат и офицеров Преображенского полка.Ограда собора состоит из трофейных турецких пушек, взятых со стен Измаила и Варны; всего таких пушек здесь 102. Они стоят дулом вниз и закованы в цепи в знак того, что больше никогда не будут участвовать в войнах.Мира, добра и гармонии желают верующие друг другу в эту ночь."Мы начинаем Рождество с хороших позитивных мыслей, добрых поступков, взаимопомощи, духовной любви", — говорит Ирина Пореченкова.Служба начинается, и вскоре в храме появляется президент. Он уже в третий раз встречает праздник Рождества в Спасо-преображенском соборе, и на то есть особая причина: именно здесь крестили Владимира Путина, когда ему был месяц от роду. Батюшка (по некоторым данным, это был отец патриарха Кирилла священник Михаил Гундяев), предложил назвать младенца Михаилом, но узнав, что ему уже выбрали другое имя, указал на икону князя Владимира и сказал, что святой будет ребенку покровителем.Поставив свечи, Владимир Путин занимает место среди воспитанников воскресной школы. Во время службы слева от президента разыгрывается трогательная сцена: девочка Варвара гладит другую по голове.- Эта девочка милая, она мне очень понравилась. Мне кажется, ей тоже понравилось, что я ее все время гладила.-И президенту понравилось, он смотрел на вас и улыбался.- Улыбался? Да? Я не видела, спасибо, что передали.Настоятель собора Николай Брындин делает небольшую паузу в богослужении и дает слово президенту, который поздравляет всех с праздником. Прихожане в ответ также поздравляют президента.Удивительная домашняя атмосфера Спасо-Преображенского собора роднит и сплачивает; перед лицом свершающегося чуда Рождества все едины.