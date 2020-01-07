Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности после гибели 3-летнего ребенка, тело которого было найдено в кровати.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после гибели 3-летнего ребенка, тело которого было найдено в кровати.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало следственное управление СКР по Ульяновской области.Трагедия произошла 5 января 2020 года в одном из домов по улице Отрадная в Засвияжском районе Ульяновска. Маленький мальчик играл с родителями в прятки – после того, как он спрятался в кровати-трансформере и на протяжении 30 минут не реагировал на призывы, родители нашли ребенка мертвым.По предварительным данным, малыш задохнулся. Для выяснения обстоятельств его гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.