Транзитный спутник NASA обнаружил планету размером с Землю, которая потенциально пригодна для жизни. Это первое для данного телескопа открытие подобного плана.

Транзитный спутник NASA обнаружил планету размером с Землю, которая потенциально пригодна для жизни. Это первое для данного телескопа открытие подобного плана.Глава астрофизического подразделения NASA Пол Герц рассказал, что обсерватория TESS была запущена для поиска землеподобных планет, которые вращаются вокруг близлежащих звезд. Открытие было совершено во время наблюдения за небольшой звездой в созвездии Золотой Рыбы. Планета получила название TOI 700 d — это одно из ключевых достижений как для аппарата TESS, так и для обсерватории Spitzer, сообщается на сайте NASA.Открытие похоже на другие землеподобные миры, обнаруженные в последние годы. За одиннадцать месяцев наблюдения астрономы не зафиксировали на поверхности планеты ни единой вспышки. Это характерно для других звезд, у которых найдены похожие миры. Такой показатель значительно повышает вероятность существования жизни на TOI 700 d.Обнаруженная планета на 20 процентов больше Земли, от которой она удалена на 100 световых лет. TOI 700 d вращается вокруг красного карлика TOI 700, она получает от него 86 процентов энергии, такой же, как Солнце дает Земле.Ученые предполагают, что по своему климату и условиям планета больше схожа с ранним Марсом, чем с Землей. В NASA отметили, что главным препятствием для существования жизни на TOI 700 d может быть то, что она всегда смотрит одной и той же стороной на звезду. Планетологи намерены и дальше наблюдать за открытием.В сентябре 2019 года британские ученые обнаружили близкую по параметрам к Земле экзопланету, которая располагается за пределами Солнечной системы. С большей долей вероятности она может быть обитаемой.