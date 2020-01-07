Вашингтон фактически расписался в оккупации Ирака, требуя от Багдада миллиарды долларов за свою авиабазу. Политологи отмечают, что такое условие выглядит как отговорка, чтобы найти предлог не выводить из региона американские войска. МИД РФ предложил зафиксировать ошибку США.

Вашингтон фактически расписался в оккупации Ирака, требуя от Багдада миллиарды долларов за свою авиабазу. Политологи отмечают, что такое условие выглядит как отговорка, чтобы найти предлог не выводить из региона американские войска. МИД РФ предложил зафиксировать "ошибку" США.Теперь оказалось, что делать этого США не собираются в принципе. С таким заявлением выступил американский министр обороны Марк Эспер. Хотя незадолго до того так называемая международная коалиция во главе с США объявила, что выполнит требования властей Ирака.Но в Пентагоне поспешили заявить: письмо о выводе американских военных из Ирака якобы было черновиком и опубликовали его "по ошибке".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила зафиксировать это слово, чтобы потом у Вашингтона не было шансов свалить свою "ошибку" на российские СМИ или хакеров.