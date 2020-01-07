Полетевшая после напряженного графика в Доминикану экс-участница Дома-2 Маргарита Овсянникова оказалась в тяжелой ситуации. Девушку положили на госпитализацию в одну из местных больниц.

Полетевшая после напряженного графика в Доминикану экс-участница "Дома-2" Маргарита Овсянникова оказалась в тяжелой ситуации. Девушку положили на госпитализацию в одну из местных больниц.Корреспонденту "Дни.ру" удалось связаться с пиар-менеджером знаменитости Анастасией Чернышевой. Та, в свою очередь, рассказала о причинах резкого ухудшения состояния Марго.По словам Чернышевой, причинами недомогания звезды стали недосып и тяжелый график работы. К счастью, сейчас ее состояние потихоньку приходит в норму."Врачи рекомендуют больше отдыхать и хотя бы временно отказаться от диет и сбалансировано питаться", – заявила Анастасия.Отметим, эту информацию подтвердила и продюсер экс-участницы телестройки Диана Бичарова. Та рассказала, что Марго долгое время лежала под капельницами, так как поступила в больницу в тяжелом состоянии.Напомним, в Доминикане у девушки, помимо отдыха, был запланирован концерт. Незадолго до начала выступления Овсянникова потеряла сознание. Прибывшие на место медики тут же заявили, что Марго просто необходима госпитализация.6 Янв 2020 в 12:53 PST