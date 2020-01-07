Вот уже много месяцев поклонники не перестают обсуждать судьбу дочери Юлии Началовой. Пока одни считают, что ребенок должен жить с отцом Евгением Алдониным, другие настаивают на том, чтобы воспитанием девочки занимались ее бабушка и дедушка. Ясновидящая Галина Янко поставила точку в затянувшемся споре.

Вот уже много месяцев поклонники не перестают обсуждать судьбу дочери Юлии Началовой. Пока одни считают, что ребенок должен жить с отцом Евгением Алдониным, другие настаивают на том, чтобы воспитанием девочки занимались ее бабушка и дедушка. Ясновидящая Галина Янко поставила точку в затянувшемся споре.По словам экстрасенса, Вера Алдонина является одаренным ребенком. Девочку ожидает успех в любом деле, за которое она возьмется. "В целом она может заниматься танцами, пением, музыкой, во всем этом она довольно-таки отлично преуспеет", – отметила Галина Янко.Певица Юлия Началова хотела, чтобы ее наследница тоже построила карьеру в шоу-бизнесе. Однако бабушка и дедушка видят другое будущее для девочки. Родственники намерены направить энергию Веры в другое, более спокойное, русло.Кардинальные перемены в жизни ребенка произойдут, когда ей исполнится 16 лет, уверена ясновидящая. К тому времени Вера уже определится с работой. Вероятно, ее выбор падет на профессию адвоката или юриста. Девочка будет заниматься документацией.Что касается личной жизни, то наследница Юлии Началовой выйдет замуж рано – в возрасте 22-23 лет. Ее избранник будет состоятельным человеком. Они будут часто находиться в разъездах и жить на несколько стран. Таролог заявила, что у пары родится трое детей.4 Янв 2020 в 2:28 PSTКоснулась ясновидящая и вопроса о том, с кем будет жить Вера Алдонина. "Хочу сказать, что сейчас она больше находится с отцом, но в скором времени она переедет к бабушке с дедушкой", – поставила точку в споре поклонников таролог.Экстрасенс добавила, что смерть сильно повлияла на девочку. Вера будет стараться сделать все, чтобы ее родные прожили как можно дольше. "До последних дней она будет невероятно заботиться о своих родственниках", – заключила ясновидящая.