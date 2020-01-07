В Нью-Йорке проходит первое заседание суда по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Ему может грозить пожизненный срок. Вайнштейн появился в зале суда с ходунками.

В Нью-Йорке прошло первое заседание суда по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера.Несмотря на то что против киномагната выступили более 80 женщин, официальные обвинения выдвинуты по двум эпизодам. Однако и их может хватить на пожизненный срок, сообщает телеканал "Россия 24".Вайнштейн появился в зале суда в черном костюме, черных мокасинах и с ходунками. Ранее сообщалось, что ему требовалась операция на спине после автомобильной аварии.Выступать в ходе первого судебного заседания продюсеру не пришлось — на нем обсуждались организационные вопросы, пишет РИА Новости.Во вторник, 7 января, как ожидается, начнется процесс отбора присяжных. Судья Джеймс Берк надеется, что их удастся отобрать к следующей неделе.Вайнштейн все обвинения в изнасилованиях отрицает, но выразил готовность сотрудничать со следствием. Кроме того, в декабре прошлого года его адвокаты договорились о выплате 25 миллионов долларов десяткам актрис и бывших сотрудниц по гражданскому иску.Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.