На теннисном турнире в австралийском Брисбене завершилась игра первого круга между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Слоан Стивенс, ставшей победительницей US Open-2017. Представительница России в непростом поединке взяла верх над соперницей в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

На теннисном турнире в австралийском Брисбене завершилась игра первого круга между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Слоан Стивенс, ставшей победительницей US Open-2017. Представительница России в непростом поединке взяла верх над соперницей в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:3.Встреча между ними продолжалась 2 часа 8 минут. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Павлюченковой и Петрой Квитовой из Чехии.Призовой фонд турнира в Брисбене превышает 1,4 миллиона долларов.