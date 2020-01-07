У Ирана никогда не будет ядерного оружия, написал президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter. Между тем старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с властями Ирана о пересмотре условий ядерной сделки.

У Ирана никогда не будет ядерного оружия, написал президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter.Между тем старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с властями Ирана о пересмотре условий ядерной сделки.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме в понедельник, 6 января, Конуэй подтвердила, что президент США открыт к переговорам на эту тему. "Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна", — добавила советник, слова которой приводит ТАСС.Ранее Трамп не раз заявлял, что настроен на диалог с Тегераном и готов встретиться с представителями Ирана без предварительных условий. Вместе с тем Вашингтон выдвигает в отношении Тегерана ряд требований, в числе которых полное прекращение ядерной программы, а также программы создания межконтинентальных баллистических ракет, возвращение удерживаемых американцев. Еще одно требование США — прекращение "враждебной деятельности" Ирана в Ближневосточном регионе.После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран пообещал жесткий ответ США и уже приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).Со своей стороны, МИД РФ предложил "действенный рецепт" для спасения ядерной сделки. Чтобы сохранить СВПД, странам-участницам договора необходимо продолжать усиленно работать, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.