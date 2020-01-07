Три человека погибли в результате пожара в Нижегородской области. Инцидент произошел утром 7 января в одном из поселков города Бор. Там сгорел частный дом.

Три человека погибли в результате пожара в Нижегородской области. Инцидент произошел утром 7 января в одном из поселков города Бор."Сгорел дом на площади 108 квадратных метров, – сообщили в региональном ГУ МЧС. – Работы по разбору конструкций сгоревшего дома продолжаются".В ликвидации последствий возгорания участвовали 37 человек и 16 единиц техники. В 9:44 пожар удалось потушить.Как уточняет "Интерфакс", в доме были обнаружены тела трех взрослых людей, их личности устанавливаются. По факту их гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Расследование взяла на контроль областная прокуратура.Ранее сообщалось о серьезном пожаре в Раменском районе Подмосковья: там загорелись несколько бытовок. В результате ЧП погибли восемь человек.