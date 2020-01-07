38-летний мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, три человека были госпитализированы с осколочными ранениями.

38-летний мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, три человека были госпитализированы с осколочными ранениями.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Одесского управления Национальной полиции Украины.Сообщается, что инцидент произошел во время конфликта с обитателями общежития. Нападавший бросил гранату в комнату, в которой находились три человека, после чего скрылся с места происшествия.В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины и его местонахождение.