Для того чтобы оплатить госпошлину по льготному тарифу, следует выполнить ряд необходимых действий...

Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что оплатить пошлину на государственные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ru.Доступные способы электронной оплаты на Госуслугах:Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир).Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги, ЭЛПЛАТ, QIWI Кошелек).Мобильный телефон (Федеральные операторы).Для того чтобы оплатить госпошлину по льготному тарифу, следует выполнить ряд необходимых действий:Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.Дождитесь, когда в Личном кабинете будет выставлен счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению.Оплатите пошлину на портале из заявления: появится кнопка Оплатить. Или оплатите пошлину на странице Оплата: чтобы сохранить скидку, введите УИН из электронной квитанции, которую получили при отправке заявления.Если все условия соблюдены, то вы получите скидку на оплату госпошлины.Также обращаем ваше внимание, что оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (https://цао.мск.мвд.рф/Sluzhba/Gosuslugi) а также на официальном портале госуслуг (www.gosuslugi.ru.).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60