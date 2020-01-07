В столпотворении на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек. Еще 48 человек пострадали в давке. Власти выясняют обстоятельства ЧП.

В столпотворении на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек. Еще 48 человек пострадали в давке, передает Independent со ссылкой на иранское телевидение.Местные власти выясняют все обстоятельства гибели и травмирования людей.Траурная церемония началась утром 7 января в родном городе Сулеймани – Кемране. Там на центральной площади собрались тысячи человек. Накануне траурная процессия прошла в столице Ирана Тегеране. На улицы вышли более 1 миллиона человек.Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате операции американских войск. Авиация США ликвидировала его ракетным ударом в районе международного аэропорта Багдада.В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атаке на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Президент США Дональд Трамп ранее назвал генерала одним из главных террористов в мире.Тегеран уже отреагировал на убийство Сулеймани, разработав 13 вариантов ответа Соединенным Штатам. Кроме того, парламент Ирана единогласно проголосовал за признание всех вооруженных сил США террористической организацией.