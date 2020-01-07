Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали боевика, который с 2016 года находился в списках наиболее разыскиваемых в королевстве террористов. Его обвиняют в причастности к серии нападений на сотрудников правоохранительных органов, убийств и нападений на инкассаторские машины.

Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали боевика, который с 2016 года находился в списках наиболее разыскиваемых в королевстве террористов.Мужчину, которого зовут Мухаммед бен Хусейн Али Аль Аммар, схватили утром во вторник, 7 января, в округе Эль-Катиф на востоке страны, где проводилась спецоперация. Эль-Катиф находится в богатой нефтью провинции Эш-Шаркия, там живут преимущественно мусульмане-шииты.Боевика обвиняют в причастности к серии нападений на сотрудников правоохранительных органов, ряду убийств и разбойных нападений на инкассаторские машины, пишет ТАСС.