Влад Топалов во всем поддерживает свою супругу Регину Тодоренко и всячески старается ей помогать. Так, он вместе с женой вел шоу Пятница с Региной.

Влад Топалов во всем поддерживает свою супругу Регину Тодоренко и всячески старается ей помогать. Так, он вместе с женой вел шоу "Пятница с Региной".Но, к сожалению, в новом сезоне Регина осталась без соведущего. Певец рассказал о причинах его отсутствия.Музыкант решил продемонстрировать наглядно, в чем он провинился. Для этого Топалов опубликовал ролик в своем инстаграм-аккаунте.На записи запечатлено, как Тодоренко разговаривает с гостем. В это время ее супруг потихоньку подъедает лежащие на столе круассаны."У меня истерика! Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу "Пятница с Региной". Да, я очень люблю жрать!", – признался артист.Поклонника видео пришлось явно по душе. "Блин, ты сделал мой вечер", "Это шедевр!", "Какой взгляд каждый раз на эти круассаны", "5 баллов, Влад! Просто шикарно", "Влад – душка! Супер-пупер мужчина"; "Приятного аппетита! Это очень смешно", – отметили подписчики певца."Хороший аппетит – это замечательно, главное, чтобы в боках это не отразилось", – предостерег Топалова фолловер.