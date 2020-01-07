«Специалисты» отбирают у граждан деньги и портят трубы

Жители Владимира в социальных сетях пишут, что после новогодних праздников в городе активизировались мошенники.Якобы, по квартирам ходят люди, которые под видом проверки счётчиком уговаривают граждан купить фильтры для воды по высокой цене. Более того, они активно настаивают на покупке устройства. Но, по словам владимирцев, при установке фильтра повреждают трубы и отказываются возмещать ущерб владельцам. При этом попытки жителей выяснить адрес, оказывающей услуги организации, попытками не увенчались – их телефоны не работают. Будьте бдительны!