Коалиция во главе с США объявила о том, что выведет свои войска из Ирака. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо, которое было передано штабом коалиции иракским военным.

Коалиция во главе с США объявила о том, что выведет свои войска из Ирака. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на письмо, которое было передано штабом коалиции иракским военным.Точные сроки не называются, говорится лишь, что это произойдет в течение ближайших недель. Поддерживает ли Трамп это заявление и есть ли гарантия, что выведут свои силы сами Штаты, не сообщается.Однако глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.Тем временем иракские власти начали разработку механизма вывода американских войск с территории страны. Решение принял парламент, расценив атаку Штатов как грубейшее нарушение суверенитета.Это вызвало истерику Вашингтона. Трамп пригрозил санкциями и отказался выводить войска, пока Багдад не расплатится за базу ВВС американцев, которую они, кстати, построили по собственной инициативе. По словам Трампа, база обошлась в миллиарды долларов.