Количество погибших в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья возросло до восьми человек, еще один пострадал.

Количество погибших в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья возросло до восьми человек, еще один пострадал.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в экстренных службах Московской области.Сообщается, что трагедия произошла в деревне Нестерово, где около пяти часов утра возник пожар, общая площадь которого составила 240 квадратных метров.Отмечается, что на месте происшествия были найдены тела четырех человек – по предварительным данным, уроженцев Таджикистана. При разборе завалов на месте ЧП были найдены тела еще четырех погибших.Какое количество рабочих могло быть в бытовках – уточняется.