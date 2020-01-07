В Австралии продолжается групповой этап нового командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup. В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.

В Австралии продолжается групповой этап нового командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup. В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.Российский теннисист не испытал особых проблем, добившись уверенной победы в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Позже 7 января на корт выйдут Даниил Медведев и Каспер Рууд.Напомним, что ранее на турнире сборная России обыграла команды Италии и США.