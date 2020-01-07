Екатерина Архарова стала жертвой мошенницы. О случившемся актриса рассказала поклонникам.

Екатерина Архарова стала жертвой мошенницы. О случившемся актриса рассказала поклонникам.В августе прошлого года Екатерина Архарова подарила своему супругу Артему Илясову сына Даниила. После родов актриса решила не задерживаться в декрете и уже скоро вернулась к работе. Воспитание малыша звезда поручила специалисту – няне. Однако, как выяснилось, женщина оказалась недобросовестной воспитательницей."Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу ошибку, взяв на работу Беляеву Светлану Викторовну. Это человек, на которого нельзя положиться, который может подставить в любой момент, невзирая на то, что разрушит ваши планы, что вы понесете финансовые потери и испортите отношения с людьми", – разразилась гневной речью актриса.заявила, что столкнулась с "хамством, лицемерием и неадекватным поведением". По ее словам, няня могла не выйти на работу без предупреждения. Из-за этого у актрисы сорвались проекты и съемки, она потеряла деньги и испортила отношения с важными людьми.6 Янв 2020 в 7:03 PSTПост звезды вызвал жаркие обсуждения в Сети. Многие пользователи обрушились с критикой на актрису. По их мнению, ребенка не следует доверять незнакомым людям: "Я бы не смогла оставить ребенка на какую-то чужую тетю", "Чужая тетя может прибить ребенка или дать ему таблетку для сна", "Самые близкие – бабушка и мама. Лучше им доверять, чем няне".