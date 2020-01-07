В чемпионате Италии по футболу в рамках 18-го тура туринский Ювентус на своем поле принимал Кальяри. Старая синьора обыграла гостей со счетом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил португальский нападающий туринцев Криштиану Роналду.

В чемпионате Италии по футболу в рамках 18-го тура туринский "Ювентус" на своем поле принимал "Кальяри". "Старая синьора" обыграла гостей со счетом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил португальский нападающий туринцев Криштиану Роналду.Форвард "Ювентуса" отличился на 49-й, 67-й и 82-й минутах игры. Второй его гол был забит с пенальти, назначенного за нарушение правил против Пауло Дибалы в штрафной. Еще один мяч записал на свой счет Гонсало Игуаин (81-я минута).Команда Маурицио Сарри набрала 45 очков после 18 матчей и потеснила с первого места миланский "Интер". Правда, у "нерадзурри" одна игра в запасе.