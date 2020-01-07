В городе Муравленко вспыхнул закрытый на выходной торговый центр, специализирующийся на продаже автозапчастей. Пожарные ликвидировали открытое горение площадью 800 квадратных метров.

Пожарные города Муравленко ликвидировали открытое горение торгового центра площадью 800 квадратных метров.Заведение, специализирующееся на продаже автозапчастей, вспыхнуло около десяти утра, в момент возгорания магазин был закрыт на выходной.Борьба с огнем, по информации МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, была затруднена, поскольку пламя распространялось по пустотам чердачного помещения.От огня пострадал один человек, после осмотра врачей ему было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время спасатели ведут работы по полной ликвидации пожара.