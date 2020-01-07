Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде Карлоса Гона, речь идет о сумме в полтора миллиарда йен, это примерно 14 миллионов долларов, передает канал Россия 24.

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы "Ниссана" Карлоса Гона, речь идет о сумме в полтора миллиарда йен, это примерно 14 миллионов долларов, передает канал "Россия 24".Теперь эти деньги поступят в государственную казну Японии.Кроме того, токийская прокуратура получила ордер на арест супруги Гона - ее обвиняют во лжесвидетельстве. Сейчас японская полиция ищет тех, кто помогал Гону бежать, в его доме прошел обыск, у адвокатов бизнесмена отобрали паспорта.Бывшего главу альянса "Рено-Ниссан-Митсубиси" в Японии обвиняли в финансовых нарушениях, ему запретили покидать территорию страны до суда, который был намечен на весну этого года.Перед новым годом Карлос Гон скрылся, его вывезли на частном самолете в ящике для багажа. Сейчас он находится в Ливане. Японские власти добиваются его экстрадиции. Согласно заявлению министра юстиции страны, контроль на границах усилен.