Южная Корея готова противостоять любым угрозам Северной Кореи, заявил министр обороны РК Чон Ген Ду. Это касается и нового стратегического оружия, о котором сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Южная Корея готова противостоять любым угрозам Северной Кореи, заявил министр обороны РК Чон Ген Ду. Это касается и нового стратегического оружия, о котором сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын.Утром 1 января вместо новогоднего поздравления Ким Чен Ын выступил с докладом о том, что КНДР не будет соблюдать запрет на ядерные испытания, тогда так Иран этого не делает, а США не предпринимают никаких мер. Новое стратегическое оружие разрабатывается и вскоре будет представлено. Он не назвал точных сроков, но указал, что это недалекое будущее. Также Ким Чен Ын предупредил, что страна продолжит работу над подобным вооружением до тех пор, пока США не откажутся от враждебной по отношению к Пхеньяну политики. Таков итог четырехдневного заседания ЦК Трудовой партии КНДР​​​.До этого южнокорейские военные передислоцировали противоракетный комплекс Patriot Сеул для усиления защиты ключевых объектов от возможной атаки КНДР. Есть данные, что комплекс оснащен ракетами PAC-2 и PAC-3 для перехвата самолетов и ракет на высотах около 20-40 километров. Речь о передислоцировании батареи велась с 2017 года, поскольку противоракетного комплекса THAAD в уезде Сонджу достаточно для защиты южной части страны, передает РИА Новости.Военные очень серьезно относятся к сложившейся ситуации, отметил Чон Ген Ду.