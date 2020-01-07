Ведущая скандального реалити-шоу Дом-2 устроила переполох среди поклонников. Ксения Бородина появилась на публике в неприглядном виде.

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" устроила переполох среди поклонников. Ксения Бородина появилась на публике в неприглядном виде.Несколько дней назад телеведущая отправилась вместе с мужем и детьми в Таиланд, чтобы отметить новогодние праздники. Звезда проводит так много времени на солнце, что уже стала задумываться о том, может ли это отразиться на внешности."Говорят, если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется, врут, а вам?!", – обратилась Ксения Бородина к поклонникам. Телеведущая сопроводила запись фотографией, сделанной на пляже. В кадре звезда позирует в купальнике и солнцезащитных очках.Поклонники признались, что не сразу узнали телеведущую на снимке. Некоторые пользователи заявили, что выглядит очень плохо для своего возраста. "Будто лет 50", "Какое неудачное фото! Ужас! Как бабка старая", "Зачем так пугать-то?", "Баба Ксюша", – выразили мнение комментаторы.7 Янв 2020 в 1:04 PSTРанее ведущая "Дома-2" рассказала, что пережила паническую атаку во время отдыха. Звезда считает, что приступ внезапной тревоги могла вызвать смена часовых поясов. "Ощущение, что не спасут и умрешь прям тут, я это раз 100 вчера повторила", – вспомнила .