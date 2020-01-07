Телеведущая Ольга Бузова дала откровенное интервью. Известная своей любовью к роскоши певица призналась, что не всегда могла позволить себе купить дорогостоящую одежду и косметику.

Телеведущая Ольга Бузова дала откровенное интервью. Известная своей любовью к роскоши певица призналась, что не всегда могла позволить себе купить дорогостоящую одежду и косметику.Будущая звезда родилась в Санкт-Петербурге в простой семье. Родители Ольги Бузовой жили весьма скромно, и уже в 14 лет она пошла работать, чтобы помогать близким и покупать себе вещи. По словам артистки, проблемы с деньгами она испытывала и во время участия в телепроекте."Даже когда я пришла на "Дом-2" и уже стала самой популярной участницей реалити-шоу, я довольно скромно жила и пользовалась, к примеру, дезодорантом, который покупала в переходе в московском метро", – рассказала журналистам Ольга Бузова.Певица также отметила, что первый дорогой подарок она получила от телеведущей Ксении Собчак. Коллега по съемочной площадке подарила ей духи. Для это стало настоящим событием.6 Янв 2020 в 9:40 PST"Сейчас, конечно, я могу себе позволить многое, но не все. Я помогаю родителям, двум своим бабушкам – для меня это очень важно. Оплачиваю всем отдых, хочу, чтобы они чувствовали себя свободно и посмотрели мир", – цитирует исполнительницу издание "".