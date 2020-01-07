Защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в турецкой футбольной Суперлиге. 32-летний игрок обороны подписал соглашение с Антальяспором, рассчитанное до лета 2021 года.

Защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в турецкой футбольной Суперлиге. 32-летний игрок обороны подписал соглашение с "Антальяспором", рассчитанное до лета 2021 года.Для Кудряшова это вторая попытка заиграть в Турции. Федор в сезоне-2018/19 защищал цвета "Истанбул Башакшехир", тогда россиянин провел за столичную команду восемь матчей и забил один мяч в дебютной игре.