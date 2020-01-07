Алла Пугачева обратилась к россиянам. Певица сделала важное заявление.

Алла Пугачева обратилась к россиянам. Певица сделала важное заявление.7 января православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово. Многие российские звезды обратились к поклонникам в этот светлый праздник, в их числе была и Алла Пугачева.Артистка сделела важное заявление в "Инстаграме". "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством", – написала певица. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена часть ее лица.6 Янв 2020 в 12:03 PSTМатериал дополняется.