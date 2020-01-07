Наводнение в Индонезии унесло жизни как минимум 66 человек с начала 2020 года. Ранее сообщалось о 53 погибших.

Наводнение в Индонезии унесло жизни как минимум 66 человек с начала 2020 года. Ранее сообщалось о 53 погибших.Власти просят людей быть осторожнее, но эвакуированные жители начинают возвращаться в свои дома, да и вода отступает.Согласно прогнозам, экстремальные погодные условия сохранятся еще в течение недели.Сильные ливни, из-за которых была затоплена часть Джакарты и соседние города, начались в последний день ушедшего 2019 года, передает ТАСС