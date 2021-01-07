Накануне Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия. Теперь Спутник V позволит спасти жизни и в Южной Америке.

НаканунеРоссийский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации российскойвакцины против коронавируса государственным агентством полекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонациональногогосударства Боливия. Теперь "Спутник V" позволит спасти жизни и в Южной Америке.Напомним, вакцина получила одобрение AGEMED без осуществлениядополнительных клинических исследований на территории России на основерезультатов фазы III клинических исследований. По аналогичнойпроцедуре "Спутник V" была зарегистрирована на территории Боливии.РФПИ и CEASS еще 30декабря 2020 года объявили о соглашении для поставок в страну более пяти миллионов доз вакцины. Такое количество препарата позволит привить около трех миллионов человек – это 20% населения страны. Поставки будут обеспеченыблагодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее идругих странах."Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратитраспространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины. Ожидаемодобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами вЛатинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", – заверил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Расчет показателей проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев.