Горадминистрация разбирается с многочисленными нарушениями в работе коммунальных служб.

Жители посёлка Волжский в Костроме, устав ждать городскую снегоуборочную технику, приступили к выполнению обязанностей чиновников самостоятельно.В группе Вконтакте «ЧП Кострома» опубликовано видео, на котором к расчистке снега привлечены две «Нивы». «Вооружённые» самодельными приспособлениями, автомобили решают проблему снежных заносов на улице Валентина Зайцева.В это время местные власти, в ответ на многочисленные жалобы на плохое содержание областного центра, провели ряд рейдов. По результатам мониторинга выявлено 32 нарушения. Виновных ждут для дачи объяснений.