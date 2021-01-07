Институт археологии Российской Академии Наук составил рейтинг десяти самых ярких открытий 2020-ого года. В списке- и средневековый могильник у села Гнездилово в Суздальском Ополье.

Институт археологии Российской Академии Наук составил рейтинг десяти самых ярких открытий 2020-ого года. В списке- и средневековый могильник у села Гнездилово в Суздальском Ополье.Из-за ограничений, связанных с пандемией, сроки экспедиций сдвинулись. Однако, полевой сезон всё же состоялся и принес множество ярких находок. В рейтинге наряду с открытиями, сделанными в Новгороде, Севастополе, Кабардино-Балкарии... и Владимирская область. Топографические планы и современные методы геофизики позволили найти у села Гнездилово курганный могильник. Впервые он был обнаружен в середине 19-ого века экспедицией Уварова и впоследствии «утерян». Надземная часть курганов оказалась полностью разрушена распашкой. Чтобы найти погребальный памятник, ученые использовали данные геофизической съемки– магниторазведки и электроразведки. Они и показали аномалии: основания курганов и так называемые ровики, окружавшие насыпи. Так удалось определить границы могильника, который археологи безуспешно пытались найти с 1980-ого года. Погребения относят к 10-12 веку. В могильнике найдены ценнейшие артефакты. От украшений и фрагментов одежды до оружия.