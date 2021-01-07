7 января (25 декабря по старому стилю) отмечается 209 лет со Дня победы над Наполеоном Бонапартом.

7 января (25 декабря по старому стилю) отмечается 209 лет со Дня победы над Наполеоном Бонапартом. 30 августа 1814 года российский император Александр I издал указ «Об установлении празднества Декабря 25». Согласно документу, в этот день звонили в колокола и в церквях проводилось богослужение. Указ строго соблюдался вплоть до революции 1917 года.В современной России на законодательном уровне день победы в Отечественной войне 1812 года не внесен в календарь памятных дат. В московском храме Христа Спасителя, который изначально был построен в память о победе, молебны в память о воинах и жертвах французского нашествия проводятся и в наше время.Ключевой битвой Отечественной войны 1812 года стало Бородинское сражение. Михаил Илларионович Кутузов после битвы на Бородинском поле был удостоен чина генерал-фельдмаршала. Главным итогом сражения стало физическое и моральное истощение сил неприятеля - французских войск под руководством Наполеона. По мнению историографов, наполеоновские войска потеряли маневренность и способность побеждать. Один из героев Бородина - князь, генерал от инфантерии Пётр Иванович Багратион закончил свои дни во Владимирской губернии.В этом сражении Багратион получил тяжелейшее ранение, которое оказалось смертельным. Пётр Иванович скончался в селе Сима, в родовом имении князя Бориса Голицына 14 сентября 1812 года. Там и был похоронен. В 1939 году прах Петра Багратиона торжественно перенесли из Симы на Бородинское поле. В сентябре 2012 года - в год двухсотлетия победы России над Наполеоном . На мемориале великому российскому полководцу высечены слова: " Во Имя России. Во славу России". Силы Владимирской губернии приняли активное участие в обороне страны. В августе 1812 года в губернии было сформировано 6 пеших полков численностью в 15 тысяч человек. Командовал ополчением генерал-лейтенант, князь Борис Голицын. Создавалось ополчение в Покровском уезде, откуда и выступило на позиции. Перед ополченцами была поставлена задача - охранять Владимирскую дорогу. Владимирская губерния располагала большими продовольственными запасами. Владимирские ополченцы остановились в районе Богородска и Покровска. В Богородск владимирцы вступили в октябре. А после изгнания французов из Москвы несли в городе гарнизонную службу. В разорённой столице ополченцы помогали наводить порядок.